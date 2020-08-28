رسميًا .. تياجو سيلفا ينضم إلى تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي منذ قليل عن تعاقده مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق كصفقة انتقال حر.

وذكر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي عبر الإنترنت أن سيلفا قرر خوض تجربة جديدة في دوري جديد، بعد التألق مدة 8 سنوات مع باريس سان جيرمان.

وكان سيلفا لعب مع نادي باريس سان جيرمان، نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد الماضي ضد بايرن ميونخ الألماني، حيث فاز البايرن بالبطولة بهدف دون رد سجله الفرنسي كينجسلي كومان.

رد فعل تياجو سيلفا بعد انضمامه إلى تشيلسي

وعلّق تياجو سيلفا بعد انضمامه لنادي تشيلسي قائلًا: “أنا سعيد للغاية بالالتحاق لأكون جزءاً من مجموعة المدرب فرانك لامبارد وأتطلع لرؤية جماهير تشيلسي، أراكم قريبًا”.

وكان تياجو سيلفا صرّح قبل نهائي كأس فرنسا أنه لم يفكر على الإطلاق في مغادرة باريس سان جيرمان لكنه اختار الوقت المناسب حفاظًا على إنجازاته مع النادي الباريسي.

8 سنوات من الإنجازات المحلية مع باريس

يذكر أن تياجو سيلفا كان انضم لـ باريس سان جيرمان في عام 2012، قادمًا من نادي ميلان الإيطالي، ونجح في تحقيق ألقاب عدة مع النادي الباريسي في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي.

في سياق آخر، تُوج نادي باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا، وذلك بعد الفوز على نادي سانت إيتيان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقبل نهائي كأس فرنسا، كان باريس سان جيرمان تُوج بالدوري الفرنسي بعد إلغاء موسم 2019/2020، نتيجة فيروس كورونا.







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