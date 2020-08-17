رسوم المدارس الأهلية نار .. مطالب بالتخفيض للفصل الأول

المواطن - الرياض

طالب عدد من أولياء الأمور، بتقليل رسوم المدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد؛ وذلك لأنه سيكون لمدة 7 أسابيع عن بعد.

وقال أولياء أمور: إن تكاليف التعليم عن بعد لا تقارن بالتعليم الانتظامي، كما أن ملاك المدارس والمستثمرين هم من يجب أن يتحملوا تقليل نسبة أرباحهم بالتزامن مع تقليل التكاليف لأنه في حالة تم دفع الرسوم المعتادة كما حدث في الترم الماضي حقق ملاك المدارس والمستثمرون أفضل أرباح لهم لقلة تكاليف التشغيل وارتفاع الرسوم!

بدون مساس براتب المعلمين:

وشدد أولياء الأمور على ضرورة أن يتم تحديد وتقليل الرسوم للدراسة؛ لأن الطلاب لن يستفيدوا من المقر التعليمي بالكامل، مع أهمية عدم تقليل رواتب المعلمين لأن جهدهم واحد، مؤكدين أن المعلم شأنه كبير ولا غبار عليه والدراسة عن بعد تخفف أعباء عن المدرس حقيقة لا ينكرها أحد، ولكن الحديث عن تخفيض الرسوم وليس تقليل راتب المعلم.

وقالوا: إنه طالما كان الفصل الدراسي الأول لسنة 1442هـ سيكون عن بُعد، والفصل الدراسي الثاني لسنة 1441هـ أيضًا كان عن بُعد، فمن الأولى إعادة النظر برسوم المدارس الأهلية وإلزام المدارس بتخفيض الرسوم الدراسية على الأقل 30%.

وفي المقابل، رأى آخرون أنه إذا كانت المدارس الحكومية غير قادرة على تقليل عدد الطلاب في الفصول فالأفضل ترك المدارس الأهلية تقوم بواجبها وتوفر تباعد للطلبة احترازيًّا للوقاية من فيروس كورنا، مؤكدين أن تعميم قرار تخفيض الرسوم على جميع المدارس خطأ.

آلية بداية العام الجديد:

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم، فيما تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

وبحسب آلية العام الدراسي الجديد، تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.

وسيتم توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وأن يتم توزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها.

توجيه ومتابعة المدارس:

كما تتولى إدارات التعليم توجيه ومتابعة المدارس لتوزيع الكتب الدراسية من خلال التواصل بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم، ووفق آلية تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما يواصل المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي تدريب الهيئة التعليمية عن بُعد خلال فترة العودة للمدرسة على برامج وأدوات التعليم عن بُعد، وإستراتيجيات ووسائل التواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفق خطة تدريب يُعلن عنها.

وتكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال عن بُعد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

كما تُخصص إدارة المدرسة يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتم الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يتم أرشفته على قنوات اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات، ويحقق أعلى نواتج تعلّم ممكنة.

وأيضًا يتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة “مدرستي”، بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.





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