رشق 3 قنصليات في نيويورك بالحجارة.. بينها الروسية

المواطن - متابعة

قال مصدر في شرطة نيويورك، إن الرجل الذي ألقى حجارة على السيارات ومبنى القنصلية الروسية في نيويورك، هو نفس الشخص الذي رجم بعثتي أوكرانيا وفنزويلا الدبلوماسيتين في المدينة.

وأضاف المصدر، وفقا لـ”وكالة نوفوستي”، أنه تم تدوين محضرين بشكاوى حول ذلك مع ذكر الأضرار المترتبة.

وقال المصدر: “في العاشر من أغسطس، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 34 عاما ويدعى رضا مشائي ويعيش في مانهاتن ووجهت إليه تهمة إحداث أضرار جنائية”.

وتابع المصدر: “ألقى هذا الرجل الحجارة على إحدى السيارات وألحق أضرارا بالنافذة الخلفية وغطاء المحرك”.

وبحسب رجل الشرطة، فقد تم تسليم المعتقل مذكرة استدعاء للمثول أمام المحكمة، وأطلق سراحه على النحو المنصوص عليه في القانون. وقال الشرطي: “يجب أن يمثل أمام المحكمة يوم 6 نوفمبر”.

ووفقا للمصدر، فقد وردت الشكوى الثانية من القنصلية الروسية في 14 أغسطس بعد أن قام شخص مجهول بإلقاء الحجارة على ساحة انتظار السيارات وإلحاق أضرار بسيارة. وخلال ذلك، لم يتم القبض على الجاني. وقال المصدر: “من المحتمل جدا أن يكون نفس الشخص قد قام بارتكاب المخالفة الثانية، لكن لا يوجد حتى الآن ما يثبت ذلك”.

وأضاف: “هذه المخالفة تعتبر بسيطة. وستقرر المحكمة ما يجب فعله. وإذا لم يكن لديه سجل جنائي سابق، فمن المحتمل أن يعاقب بغرامة فقط”.

بعد ذلك، ذكر المصدر أن “الرجل نفسه اعتقل يوم الاثنين لإلحاقه ضرراً جنائياً في ممتلكات القنصلية الفنزويلية”.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إدارة شرطة نيويورك، إنه تم اعتقال نفس الجاني يوم الأحد بالقرب من القنصلية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أفادت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، بأن مجهولا ألقى الحجارة خلال أسبوع (من 10 إلى 16 أغسطس) على سيارات وعلى مبنى البعثة الدبلوماسية. وقالت القنصلية إن الشرطة احتجزت المخالف في اليوم الأول، ثم أفرجت عنه ليواصل رشق الحجارة.





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