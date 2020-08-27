رصد لغم بحري جنوب البحر الأحمر نشرته الميليشيا لتهديد الملاحة

المواطن - الرياض

‏‏أعلنت قوات التحالف⁩ البحرية رصد لغم بحري جنوب البحر الأحمر نشرته ميليشيا الحوثي عشوائيًا لتهديد الملاحة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وتتسبب الألغام البحرية التي يزرعها الحوثيون في البحر الأحمر في مقتل عشرات الصيادين اليمنيين وتوقف عملية الصيد نتيجة كثافة الألغام البحرية التي زرعت في البحر، حيث ذكر التقرير السنوي للجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن أن الخطر المحدق بالنقل البحري زاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب الألغام البحرية والأنشطة العسكرية التي يقوم بها الحوثيون بالقرب من خطوط الملاحة الدولية.

كما تحدثت تقارير عن تزويد إيران للميليشيات الحوثية في اليمن بمعدات عسكرية تشمل عشرات الآلاف من الألغام والصواريخ البحرية، إضافة لقوارب يتم توجيهها عن بعد.





شارك الخبر