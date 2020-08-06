رغم الرباعية .. الهلال يُهدد بانتزاع رقم تاريخي من النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في تحقيق فوز عريض على حساب جاره النصر برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لقاء أُقيم أمس الأربعاء على ملعب “الملك فهد الدولي” في الرياض.

وبعد فوز الأزرق في ديربي الرياض يطمح الفريق الهلالي، إلى الفوز بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفارق يتخطى الـ70 نقطة، حيث فاز النصر بدوري موسم 2018/2019 برصيد 70 نقطة.

7 مباريات تُحقق إنجازًا خالدًا لـ الهلال

ويتبقى للفريق الهلالي 7 مباريات حتى نهاية الدوري، حيث إذا فاز الهلال بمبارياته السبعة المتبقية، يعني أن الأزرق سيكون بطلًا للدوري برصيد 75 نقطة، ليكون تفوق على رصيد النقاط الذي حققه العالمي في الموسم الماضي ليُتوج بلقب الدوري الاستثنائي.

ويسعى الهلال للفوز بلقب الدوري، الذي خسره في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي النصر.

سرور يؤكد تعرض النصر لظلم تحكيمي ضد الأزرق

وفي وقت سابق، أكد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن العالمي تعرض لظلم تحكيمي خلال ديربي الرياض بالأمس، إلا أنه انتقد تراجع مستوى اللاعبين بدنيًا، الأمر الذي أثر على أدائهم في المباراة.

وقال سرور: “لاعبو اليوم للأسف لا يعرفون الفائدة من اللياقة.. نعم يسمعون بها، ولكن لا يعملون بها، ربما بسبب كثر مشاغلهم !!.. أستغرب طالما اللاعب يقبض، لماذا لا يفرض عليه الالتزام بالتمارين الصباحية المسائية كل يوم ؟!!”

وتابع حديثه الغاضب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “معلومة للاعبين اللياقة لا يصك عليها في صندوق.. إذا ما حافظت عليها لن تجدها ثاني يوم؟!”.

ونشر نجم النصر السابق صورة حكم ديربي الرياض، الفرنسي بينوا باستين عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “من طريقة كلامه مع حمدالله عرفت توجهه”، في إشارة إلى ظلمه لفريق النصر ضد الهلال.

وأضاف هاشم سرور في تغريدة أخرى قائلًا: “تعرض النصر لمهازل تحكيمية نعم، ولكن فريقنا لم يفعل أي شيء، ولو كان الفريق بكامل جهوزيته ولياقته لصنع كل شيء حقيقة يجب أن تُقال”.



