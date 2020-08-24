رفاق السفر يختتمون زيارتهم الأولى لحائل

المواطن - حائل

اختتم “رفاق السفر” زيارتهم الأولى لمنطقة حائل، والتي جاءت بدعوة كريمة مقدمة من منتجع أجا بارك الترفيهي، حيث استغرقت الزيارة 3 أيام زار خلالها الفريق عدة مناطق أثرية وتراثية بالإضافة للمعالم السياحية بحائل.

كما كرم رئيس مجلس إدارة منتجع أجا بارك الترفيهي خالد عبدالعزيز الكعيك بتكريم أعضاء الفريق.

وعبر “الكعيك” عن سعادتهم بزيارة أعضاء “رفاق السفر” لمنطقة حائل وقال: “استقبل منتجع أجا بارك الترفيهي بكل الترحيب رفاق السفر في أول زيارة لهم لمنطقة حائل، ونثمن هذه الزيارة، ونعتبرها تاريخية، للمنتجع والمنطقة والتي تعتبر ترسيخ علاقات ثقافية وسياحية”.

واستغرقت زيارة فريق رفاق السفر للمنطقة ثلاثة أيام، بضيافة منتجع أجا بارك الترفيهي، وتخلل الزيارة مجموعة من اللقاءات، بالإضافة لزيارة مدينة جبة ومدينة الخطة، ونادي العزيزية للطيران والمعالم السياحية في حائل.

وقدم خالد العمار مؤسس رفاق السفر خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة منتجع أجا بارك والأعضاء على روح التعاون التي ظهرت واضحة، كما قدم الشكر لأهالي منطقة حائل على حسن استقبالهم.





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