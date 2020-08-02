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رفحاء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا
استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح تحد الرؤية

رفحاء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا

2020/08/02
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رفحاء وحفر الباطن تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 درجات الحرارة المتوقعة غدًا
2 حالة الطقس غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تصل درجة الحرارة غدًا إلى 50 مئوية في حفر الباطن ورفحاء، فيما ستصل إلى 48 في سكاكا، بينما تسجل كل من سكاكا وعرعر 47 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما على صعيد أدنى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فسوف تكون في كل من أبها والباحة وشرورة حيث تسجل كل منهم 28 مئوية، فيما ستكون 31 درجة في جدة وبريدة 32 ، بينما ستكون درجة الحرارة في مكة المكرمة 37 وفي المدينة المنورة والرياض 44.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. كما يتوقع نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة.



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