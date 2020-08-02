روسيا تنتج 9.37 مليون برميل نفط يوميًا متخطية هدف أوبك+ 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ارتفع إنتاج روسيا من النفط من 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو إلى 9.37 مليون برميل يوميًا في يوليو، بحسب بيانات وزارة الطاقة الروسية، ما يجعلها تتخطى هدف اتفاقية أوبك+.

واعتبارًا من أغسطس، من المقرر أن يتم تخفيض تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأوبك+ .

وبموجب الاتفاق العالمي، سيتم تخفيف التخفيضات ابتداء من أغسطس بفضل انتعاش أسعار النفط، وعلى ذلك قالت موسكو إنها ستزيد إنتاجها النفطي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

إنتاج روسيا من مكثفات الغاز:

وبموجب اتفاق أوبك +، كانت موسكو تعهدت بخفض إنتاجها بنحو 8.5 مليون برميل يوميًا في الفترة من مايو إلى يوليو لدعم أسعار النفط، لكن لا تتضمن الصفقة إنتاج مكثفات الغاز، وهو زيت خفيف.

وعادة ما تنتج روسيا من 700 ألف إلى 800 ألف برميل يوميًا من مكثفات الغاز. وهذا يعني أنه باستثناء مكثفات الغاز، كان من الممكن أن تنتج روسيا حوالي 8.57 مليون إلى 8.67 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يوليو.

وبلغت صادرات النفط الروسية خارج الاتحاد السوفيتي السابق الشهر الماضي 15.72 مليون طن، بانخفاض 27.1% عن يوليو 2019، وبلغت الصادرات 3.72 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة إنترفاكس الروسية.

وقالت وكالة الأنباء يوم الأحد إن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بلغ 50.33 مليار متر مكعب في يوليو، بانخفاض 7.9% عن العام السابق.

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