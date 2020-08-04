رومارينيو يهز شباك أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح البرازيلي رومارينيو في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة أبها ضد الاتحاد بعد مرور 20 دقيقة فقط على انطلاق المواجهة.

وعاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مباريات بمنافسات الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

رومارينيو يتألق

وبدأت مباراة أبها ضد الاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بشكل سريع وسط محاولات قوية من العميد لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن رومارينيو من هز الشباك عند الدقيقة 20.

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة مميزة، لينفرد بحارس أبها عبدالعالي المحمدي وينجح في تسجيل الهدف الأول بشكل رائع، ليواصل تألقه مع الاتحاد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، يحتل أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

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