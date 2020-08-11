زوج يقتل زوجته بـ3 طلقات أثناء سيرها في الشارع بمصر

المواطن - متابعة

أقدم زوج على قتل زوجته بإطلاق أعيرة نارية عليها بالصدر والبطن، أثناء سيرها بالشارع، بمنطقة المرحلة الخامسة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث، يفيد بمقتل سيدة بطلقات نارية أثناء سيرها في الشارع، وتم الانتقال لموقع الحادث، وتبين أن المجني عليها مصابة بـ3 طلقات من سلاح ناري بالصدر والبطن، وأن زوجها هو من أطلق النار عليها، وهي بصحبة إحدى السيدات معها، ما أدى إلى مقتل الزوجة في الحال.

ويكثف فريق البحث جهوده للقبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، بينما أمر يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لمعرفة أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة سرعة القبض على المتهم، وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



