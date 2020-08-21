زيادة الفنادق والخدمات المصاحبة في الباحة لجذب السياح

المواطن - الرياض

عرضت وزارة السياحة خلال هذا الأسبوع الاستراتيجية الخاصة بتنمية منطقة الباحة وتعزيز فرص السياحة بها.

وقد جال وفد الوزارة على عدد من المعالم والمواقع السياحية التي تمثل فرصًا استثمارية هامة، وحددت وزارة السياحة مستهدفات لتحويل الباحة إلى وجهة سياحية هامة، وذلك من خلال زيادة مواقع الإيواء السياحي والخدمات المصاحبة لها وبناء تجربة سياحية تثري تجربة الزائر.

طبيعة الباحة الساحرة

وقد تحدث رجل الأعمال المعروف غدران الغدران عن دعم رجال الأعمال في المنطقة لاستراتيجية وزارة السياحة في الباحة، وأكد أن هناك حماسًا لذلك، خاصة أن الباحة وهبها الخالق طبيعة ساحرة وأجواءً جميلة.

واستضاف رجل الأعمال الشيخ غدران الغدران عددًا من رجال الأعمال من خارج المنطقة بحضور وفد وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة.

مستهدفات التنمية السياحية

وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث عن مستهدفات التنمية السياحية في المنطقة والممكنات التمويلية والتسويقية التي تم وضعها لهذا الغرض.

وفي مساء اليوم نفس، كان هناك حديث أكثر استفاضة عن استراتيجية التنمية السياحية في المنطقة، حيث استضاف رجل الأعمال الدكتور منصور بن كدسة جمع من رجال الأعمال الذين ينتمون للمنطقة، ودار خلال اللقاء نقاش كان من أبرز مخرجاته التوافق على أن هذه الفترة تشهد فرصًا استثمارية واعدة في القطاع السياحي، وذلك بعد إكمال وزارة السياحة بناء المنظومة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة.

ويذكر أن هناك عددًا من الجولات المرتقبة المماثلة وستشمل كافة الوجهات السياحية المستهدفة بالاستثمار والتطوير السياحي حتى ٢٠٢٢.

وكان وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قد التقى الأسبوع قبل الماضي بعدد من رجال الأعمال في الطائف، وتم خلال هذا اللقاء استعراض الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، والمساعي الجادة لتحويل الطائف إلى وجهة سياحية مميزة باعتبارها مدينة الورد.





شارك الخبر