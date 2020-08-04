زيد: المؤشر أهلاوي.. وبلايلي يعود 10 أغسطس

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن النجم سلمان المؤشر اقترب من تجديد عقده رسميًّا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تردد أنباء عن اقترابه من الرحيل مؤخرًا.

المؤشر أهلاوي:

وأشارت تقارير صحافية إلى أن إدارة النصر أوشكت على إتمام مفاوضاتها مع سلمان وسط تحركات أهلاوية ورغبة جادة في إقناع اللاعب بتجديد عقده، الذي ينتهي هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي فيصل زيد على استمرار سلمان خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “إدارة الأهلي حريصة على بقاء أبنائها.. ومؤشر الأهلي أخضر إن شاء الله، وسيتم الإعلان قريبًا”.

وأكدت مصادر لبرنامج “الديوانية”، أن سلمان المؤشر، صاحب الـ31 عامًا، سيُجدد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 مواسم.

عودة بلايلي وأزمة دجانيني:

وكشف مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي عن موعد عودة الجزائري الدولي يوسف بلايلي من بلاده، وقال: “تم تأمين طائرة خاصة للاعب.. و10 أغسطس موعد عودته”.

وتحدث زيد عن أزمة دجانيني تافاريس قائلًا: “دجانيني استلم كافة حقوقه حتى شهر مايو لم نتأخر إلا في شهر واحد فقط.. موقفنا قانوني.. واللاعب طلب العودة مرتين لكن لم يتجاوب.. وسنرفع شكوى”.



