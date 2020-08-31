ساما تعلن قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة

أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

وأشارت مؤسسة النقد، إلى أن قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة التي ستحل محل القواعد السابقة، تُلزم جميع البنوك وشركات التمويل على حصر كافة أسعار المنتجات التمويلية والادخارية التي يقدمها البنك أو شركة التمويل في صفحة واحدة تحت أيقونة باسم “أسعار المنتجات التمويلية والادخارية” في الصفحة الرئيسية من الموقع الإلكتروني للبنك أو الشركة؛ ليسهل للمستهلكين الوصول إليها.

وأن تتضمن الصفحة جميع الجداول أو الآلة الحاسبة للمنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الائتمان (إن وجدت)، إضافة إلى الصفحة الخاصة بكل منتج، بحيث تبين الآلة الحاسبة نوع المنتج والأسعار الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، مع تأكيد القواعد الصادرة عن المؤسسة على مراجعة الأسعار بشكل دوري – كل شهر على الأقل – وذكر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.

كما يمكن الاطلاع على قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر (هنا).