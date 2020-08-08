سامي الجميل: حان وقت تغيير المنظومة التي سلمت لبنان لحزب الله

المواطن - متابعة

أكد النائب اللبناني المستقيل رئيس حزب الكتائب، سامي الجميل أن الوقت قد حان لتغيير المنظومة السياسية التي سلمت لبنان إلى حزب الله الإرهابي.

وقال سامي الجميل إنه من حق الشارع اللبناني الاعتراض على المنظومة السياسية الفاسدة مشيرًا إلى أن التغيير في لبنان يجب أن يأتي من الشارع.

سامي الجميل يعلن استقالة نواب الكتائب

وكان رئيس ​حزب الكتائب​ أعلن خلال تأبين الأمين العام للحزب ​نزار نجاريان​ الذي قضى في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ الثلاثاء الماضي، استقالة​ نواب حزب الكتائب من ​مجلس النواب​ قائلا : “سننزع ورقة التين عن المنظومة نحن وبعض الشرفاء”.

وأضاف الجميل قائلاً: “لا فخامة الرئيس، هذه ليست فرصة إنما كارثة وستكون نهاية ​لبنان​ وولادة لبنان جديد على أنقاض لبنان القديم الذي انتم تمثلونه، لا غدا ليس كما اليوم وما بعد 4 آب غير ما بعد 4 آب وهذا هو الحد الفاصل بين لبنان القديم ولبنان الجديد”.

الانتقال إلى المعارضة

ولفت إلى “إننا سننتقل إلى المواطنة لأننا لن نقبل إلا أن يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة.. سنتخلص من منطق الكذب والترقيع وسنناضل من أجل البلد الذي أردت، لا يميَّز لبناني عن آخر ولن نقبل بأن يفرّق بيننا أحد فكلنا شعب واحد سينتفض وسيغيّر الواقع وهذا منا سنعمل من أجله”.

وتابع نجل الرئيس اللبناني الراحل أمين الجميل : قدرنا أنه كلما نزف لبنان سينزف معه العلم الكتائبي وعلينا أن نكون على قدر التضحية وقدر انتفاضة “نازو” – نزار نجاريان – ونلتزم بطيبة قلبه وحبه للبنان والحزب، وسنبقى نرفع الرأس بلبنان والكتائب ونتذكر ما يقوله المؤسس انجح ​سياسة​ هي الصدق وسنكمل بالصدق الذي ميزنا والحقيقة والنضال والطهارة”.



