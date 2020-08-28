سببان وراء طلب عمر السومة مغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أوضح طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي سببين وراء طلب السوري عمر السومة مهاجم الراقي، مغادرة الفريق الأهلاوي بالفترة المقبلة.

وكان المهاجم السوري طلب الرحيل عن الأهلي وذلك بعد مباراة ضمك، التي أُقيمت في الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث طارق كيال لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC قائلًا: “تواصلت مع السومة وأتحدث معه بشكل مستمر، هو يريد مغادرة الأهلي لأنه يسعى للعب لنادٍ آخر من أجل تجربة احترافية جديدة، والسبب الثاني هو رغبته في الإتيان بالأموال للراقي والاستفادة منه ببيعه، قبل دخوله للفترة الحرة”.

4 كلمات من السومة لإدارة الأهلي للرحيل

وخلال اجتماع اللاعب السوري مع إدارة الأهلي قال لهم من أجل الرحيل: ” خلوني أرحل بدون مشاكل”.

وإذا رحل المهاجم السوري عن الأهلي، فستكون هذه هي الفرصة الذهبية لنادي النصر، للتحرك وإقناع اللاعب السوري بالانضمام لبطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019.

القناص السوري أحرز 18 هدفًا لـ الأهلي

ويُعد السومة الورقة الرابحة للأهلي بالفترة الحالية، حيث سجل 18 هدفًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي أمس الخميس عن تعيين طارق كيال، مشرفًا عامًا على كرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن إدارة النادي عينت كيال مشرفًا على كرة القدم بالنادي، مع تعيين عضو مجلس الإدارة ياسر علاقي مشرفًا على الألعاب المختلفة بالنادي.





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