سبب أجبر مدرب الأهلي على تحذير لاعبيه

المواطن - محمد سمعه

حرص المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي على تحذير لاعبيه، وذلك قبل مواجهة فريق ضمك غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا طلب فلادان من لاعبي الأهلي

وطالب فلادان لاعبي الأهلي بضرورة اللعب بكل قوة وجدية ضد ضمك، من أجل الفوز وعدم التقاعس، وذلك بعد الفوز على الهلال يوم الخميس الماضي في الجولة الـ26 وفقًا لـ “الرياضية”.

وحفّز مدرب الراقي لاعبيه، بضرورة الفوز كون ضمك سيقاتل لتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل تفادي شبح الهبوط.

ويحتل الراقي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، أما ضمك فيتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وفي وقت سابق، أثار بدر السعيد، أمين عام لجنة الرقابة على المنشطات سابقًا، الجدل وذلك بعد أن كتب تغريدة قللت من قيمة النادي الأهلي، بعد انتصاره على الهلال الخميس الماضي في الجولة الـ26 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تغريدة تُثير الجدل بعد قمة الهلال والراقي

وكتب بدر السعيد عبر حسابه في “تويتر”: “لماذا تستكثرون على الأهلاويين أفراحهم العارمة، مقدار الفرحة يتناسب مع قيمة الإنجاز، وما حققه الأهلي يُعد إنجازًا، باركوا لهم وتفهموا فرحتهم وأسبابها، فقد حققوا ما عجز عنه البقية منذ كأس العالم للأندية، مبروك للأهلي وكل عشاقه”.

وعلّق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على تغريدة بدر السعيد قائلًا: ”السيد المسؤول. سابقًا، الأيام تدور وتسقط الأقنعة”.

بينما قال سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر حول تغريدة بدر السعيد: ”تقليل من نادٍ كبير تستوجب المساءلة”.





شارك الخبر