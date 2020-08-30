سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في صفحة توكلنا

المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه في حال عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا يرجى التأكد من إضافة التابعين.

وأضاف تطبيق توكلنا ردًّا على استفسار عبر تويتر، أنه في حال أن التابعين مضافون يرجى التواصل مع منصة مدرستي.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.







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