سبب وراء استقالة الشهري كرئيس لجنة الاحتراف

المواطن - محمد سمعه

اعتذر معيض الشهري عن الاستمرار في رئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب ظروفه الخاصة وفقًا لما أعلنه بيان اتحاد القدم الذي صدر اليوم الاثنين.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن معيض الشهري مُرشح لتولي مهمة رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالفترة المُقبلة.

وأتت هذه الاستقالة قبل يوم واحد من عودة مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، التي تنطلق غدًا الثلاثاء.

بيان من لجنة الاحتراف بخصوص أسماء الوسطاء المعتمدين

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد بيانًا أعلنت من خلاله أسماء الوسطاء المعتمدين لديها.

وجاء البيان كالتالي: تاريخ انتهاء البطاقة لكل من ناصر صباغ ووليد موسى قاسم، وإياد فريد وعبدالحميد العبدالكريم 22 أغسطس و 19 سبتمبر و 4 أغسطس و 6 أكتوبر بالترتيب.

وأضاف البيان: ” تاريخ انتهاء البطاقة لكل من مؤيد حسن بافيل، وفهد عبداللطيف بو عائشة وتركي عبدالله المقيرن ويوسف سعد الموينع هو 27 أكتوبر و6 نوفمبر و9 ديسمبر و22 ديسمبر على الترتيب، أما تاريخ انتهائها لـ ذيب ظافر آل دحيم وعبدالله سالم المحمدي وعبدالله محه مجرشي ومنصور حامد اليامي هو 22 يناير 2020 و31 ديسمبر 2020 والثامن من يناير 2021 و22 يناير على الترتيب”. وأكمل البيان: ” تاريخ انتهاء البطاقة لـ رفيع محسن الشهراني وضيف الله علي المطيري وعزام الرميخاني وأحمد صالح المزيني هو 22 يناير و 28 يناير و 29 يناير و 30 يناير على الترتيب. كما ستنتهي البطاقة لـ كل من هشام محمد العريني وعبدالله فارس وناصر التويجري وغرم سعيد العمري في الثاني من مارس والأول من مارس والعاشر من مارس والرابع من أبريل على الترتيب. وجاء في البيان: “تاريخ انتهاء البطاقة المُعتمدة لـ كل من صالح اليامي ومنصور آل منصور وعلي الرماح ومهدي زدوحيه في الـ24 من مايو والثامن والعشرين من يوليو والرابع من يونيو والثامن والعشرين من يونيو على الترتيب. أما البطاقات فسوف تنتهي في 28 يونيو و 30 يونيو و 21 يوليو و الثالث من يوليو لكل من عمر العتيبي وعبدالله الخليفة وإياد إبراهيم الشدوي وعبدالرحمن خنين على الترتيب. كما ستنتهي البطاقات المعتمدة لكل من سعد الحارثي وفلاح شلاش العنزي وفهد باقديم ووليد الرشيد ومنصر بالحارث ومحمد العنزي في التواريخ الآتية 5 يوليو و 24 يوليو و الثامن من يوليو والثالث عشر من يوليو والسابع من يونيو والتاسع عشر من يوليو على الترتيب. أسماء الشركات المُعتمدة لـ لجنة الاحتراف وبالنسبة للشركات فإن تواريخ البطاقات لها ستنتهي في 11 يونيو بالنسبة لشركة صدى المحتوى، وفي 30 يونيو لشركة طريق النجوم الرياضية وفي السابع من يوليو لشركة قول دار الرياضية وفي الثلاثين من يوليو لشركة الرابط الرياضي.



