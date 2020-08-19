ستاندرد أند بورز يغلق عند ذروة قياسية

المواطن - متابعة

أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند ذروة غير مسبوقة، أمس الثلاثاء، متعافيًا من خسائر فادحة كبدته إياها جائحة فيروس كورونا، ومتوجًا واحدة من أكثر قصص التعافي إثارة في تاريخه.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 66.84 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمائة، إلى 27778.07 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعًا 7.79 نقطة، أو 0.23 بالمائة، إلى 3389.78 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 81.12 نقطة، أو 0.73 بالمائة، إلى 11210.84 نقطة.

وكان سهم أمازون الذي أضاف 4.1 بالمائة أكبر الرابحين على ستاندرد أند بورز 500.





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