‎الرئيسية
جديد الأخبار
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق

2020/08/25
الساعة 8:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
0
طباعة
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.


0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :