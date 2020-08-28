سحب مبلغ أقل أو أكثر.. كيف تتعامل مع مشاكل الصرافات؟

المواطن - الرياض

أوضحت البنوك السعودية الجهة التي يجب مراجعتها في حالة حدوث مشكلة ما أثناء استخدام جهاز الصّراف الآلي ATM مثل عدم صرف المبلغ المطلوب أو صرف جزء من المبلغ المطلوب أو صرف مبلغ أكثر من المطلوب أو لم يتم إيداع إلا جزء من المبلغ فقط، أو لم يتم إيداع المبلغ بالكلية.

وقالت البنوك السعودية في تغريدة لها عبر تويتر: إنه في حالة حدوث أي خطأ عند استخدام جهاز الصراف الآلي ولم يتم سحب أو إيداع المبلغ المطلوب يجب حفظ الإيصال ومراجعة البنك مصدر البطاقة المستخدمة في العملية أو الاتصال على الرقم المجاني للبنك.

وفي سياق آخر، شددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على ضرورة اتباع عملاء البنوك للإجراءات اللازمة بشأن الرسائل مجهولة المصدر التي تردهم؛ كونها رسائل احتيالية.

وأوضحت البنوك السعودية، أنه يجب الحذر من رسائل الاحتيال الصادرة من جهات مجهولة المصدر، والتي تتضمن تنبيهات تدعو عملاء البنوك لزيارة روابط إلكترونية وهمية، تحت ذريعة تنشيط الحسابات المصرفية أو بمزاعم إعادة تشغيل خدمة مصرفية.

وبالنسبة إلى الإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك الرسائل مجهولة المصدر، نصحت اللجنة عملاء البنوك بتجاهلها تمامًا وعدم التفاعل أو التجاوب معها وحذفها فورًا من البريد الإلكتروني.

وأكدت البنوك السعودية أن هذه الرسائل تنطوي في حقيقتها على احتيال مالي سعيًا للإيقاع بعملاء البنوك.







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