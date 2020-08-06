سرور: النصر تعرض لمهازل تحكيمية ولكن !

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن العالمي تعرض لظلم تحكيمي خلال ديربي الرياض بالأمس، إلا أنه انتقد تراجع مستوى اللاعبين بدنيًا، الأمر الذي أثر على أدائهم في المباراة.

لياقة لاعبي النصر

وقال سرور: “لاعبو اليوم للأسف لا يعرفون الفائدة من اللياقة.. نعم يسمعون بها، ولكن لا يعملون بها، ربما بسبب كثر مشاغلهم !!.. أستغرب طالما اللاعب يقبض، لماذا لا يفرض عليه الالتزام بالتمارين الصباحية المسائية كل يوم ؟!!”

وتابع حديثه الغاضب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “معلومة للاعبين اللياقة لا يصك عليها في صندوق.. إذا ما حافظت عليها لن تجدها ثاني يوم؟!”.

معاناة العالمي من الظلم التحكيمي

ونشر نجم النصر السابق صورة حكم ديربي الرياض، الفرنسي بينوا باستين عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “من طريقة كلامه مع حمدالله عرفت توجهه”، في إشارة إلى ظلمه لفريق النصر ضد الهلال.

وأضاف هاشم سرور في تغريدة أخرى قائلًا: “تعرض النصر لمهازل تحكيمية نعم، ولكن فريقنا لم يفعل أي شيء، ولو كان الفريق بكامل جهوزيته ولياقته لصنع كل شيء حقيقة يجب أن تُقال”.

ديربي الرياض

ولعب النصر ضد الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بهزيمة العالمي بنتيجة 4/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.



