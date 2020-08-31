سر تحقيق الهلال لـ لقب الدوري رغم مطاردة النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الهلال في التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة السادسة عشرة في تاريخه وذلك بعد الفوز على فريق الحزم برباعية لهدف في الجولة الثامنة والعشرين، أول أمس السبت.

وكشف النجم محمد الشلهوب لاعب أزرق العاصمة، السر وراء التتويج بالدوري رغم المطاردة الشرسة من نادي النصر.

الهلال تعلم درس الموسم قبل الماضي جيدًا

وخلال حديثه لـ صحيفة “الرياضية” أكد الشلهوب على أن الزعيم تعلم جيدًا من درس الموسم قبل الماضي، وحافظ على فارق النقاط بينه وبين النصر، مضيفًا أن الأزرق لم يفكر في نتائج النصر ولكنه ركز على تحقيق الفوز في كل مباراة على حدة.

وأشار الشلهوب إلى أن مستقبل الهلال سيكون جميلًا ومميزًا بلاعبيه الشباب من أجل تحقيق مزيد من البطولات.

ويسعى أزرق العاصمة للمنافسة على الفوز بلقب كأس الملك، ليكون نجح في تحقيق الثلاثية خلال عام، وذلك بعد أن تُوج بـ دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، ولقب الدوري السعودي.

الأزرق رابع العالم

جدير بالذكر أن أزرق العاصمة، كان حقق المركز الرابع، ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر ديسمبر الماضي.

وجددت الإدارة برئاسة فهد بن نافل، عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز حتى صيف عام 2022، بعد أن كان سببًا من الأسباب التي أدت لفوز الفريق العاصمي بلقب دوري أبطال آسيا.

ذات صلة :







شارك الخبر