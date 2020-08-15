سر مُعاناة الراقي بعد مباراة الأهلي والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للراقي، عن سر خسارة فريقه لمباراة الأهلي والفيصلي التي أُقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ميلويفيتش تحدث بعد مباراة الأهلي والفيصلي قائلًا: “الفريق لعب وغائب عنه 10 لاعبين، ولا يجب أن ننسى أن المشاكل التي حدثت خارج الملعب، كانت سببًا في المُعاناة أمام الفيصلي”.

وتابع مدرب الراقي قائلًا: “لن أتحدث عن المشاكل أو المُتسبب فيها ولكن الفريق سيتغير وضعه بالكامل مع بداية الموسم إذا كان لي نصيب واستمريت مع الفريق”.

من ناحية أخرى، رد الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، ردًّا ناريًّا على أزمته الأخيرة المتعلقة بمغادرته مأدبة العشاء التي أقامها النادي مؤخرًا، وذلك بعد مباراة الأهلي الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد العويس يكشف الكثير بعد مباراة الأهلي والفيصلي:

وتحدث العويس للقناة الرياضية السعودية بعد مباراة الأهلي والفيصلي قائلًا: “حقيقة لا أعرف ماذا أقول، الجميع لو ذكر أن العويس قام بالسُّعال سيذكرون هذا الأمر، هذا شيء مُضحك، وأنا لست بحاجة إلى التبرير”.

وأضاف العويس بعد مباراة الأهلي والفيصلي: “الأهلي افتقد للعديد من اللاعبين في مباراة الفيصلي، ولم نظهر بالصورة الجيدة، ولكن القادم سيكون أفضل، ولو هناك مشاكل في الأهلي، لن أتحدث عنها بالطبع”.

وكان محمد الحارثي المدير التنفيذي لـ الأهلي، قال أمس الجمعة في برنامج “الدوري مع وليد” قبل مباراة الأهلي والفيصلي: إن كل ما تردد حول مغادرة محمد العويس لمأدبة العشاء التي أقامها النادي مؤخرًا، وهو غاضب بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، أمر غير صحيح، مضيفًا أن الحارس غاب لظروف خاصة به.

وشهدت مباراة الأهلي والفيصلي، تألقًا كبيرًا من لاعبي عنابي سدير حيث تمكنوا من الفوز بثنائية مقابل هدف.

الفيصلي يُسقط الأهلي بثنائية:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيصلي بضغط هجومي قوي من قبل فريق الفيصلي، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الهولندي يوسف الجبلي في شباك الأهلي بالدقيقة السابعة والعشرين من ركلة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والفيصلي بـ دوري محمد بن سلمان، كثف الفيصلي من محاولاته الهجومية، وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني.

ونجح الفيصلي في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب خالد حسين كعبي بالدقيقة الثالثة والسبعين، ولم يتمكن الأهلي بعد ذلك من تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي بثنائية دون رد.





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