سر هجوم جستنيه على مدير الاتحاد قبل الديربي بساعات

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي عدنان جستنيه رسائل هجومية إلى حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، وذلك قبل ساعات من ديربي الاتحاد والأهلي المقرر إقامته اليوم بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حامد البلوي تحدث في فترة سابقة إعلاميًا وقال إن الاتحاد نتائجه سيئة في الفترة الأخيرة وذلك بسبب تركيز الفريق على التتويج ببطولات قصيرة المدى مثل الكأس.

هجوم شديد على تصريح مدير الاتحاد

وعلى الفور رد جستنيه بمجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” : “لفت نظري بعض الاتحاديين إلى بداية تصريح حامد البلوي حينما قال إن الاتحاديين في السنوات الأخيرة، كان تركيزهم على البطولات القصيرة ولم يُركزوا على بطولة الدوري، وهنا أُخالف البلوي فيما قاله إن السبب في تحقيق البطولات القصيرة هو من ضيع الاتحاد”.

وتابع جستنيه: “وبسبب سنوات الضياع وما أُنتج عنها من سمسرة وكيل لاعبين كان له دور في تطفيش من يرفضون التوقيع معه وانتقالهم إلى أندية أخرى إضافة إلى التعاقد مع لاعبين “نص كُم” من أندية أخرى انتقلوا إلى الاتحاد تحقيقًا لـ مصالح مادية استفادوا منها من كانوا في سنوات الضياع”.

إدارات سابقة تسببت في معاناة العميد

وواصل جستنيه هجومه قائلًا: “ناهيكم لاعبين أجانب، كملوا الناقص من جعلوا الاتحاد هدفًا لمصالحهم وتسببوا في ابتعاد أعضاء الشرف لـ “يخلوا لهم الجو” أخطأ حامد البلوي باللجوء للهمز والغمز على فترات العمل النظيف في عهد المسعود وباعشن والصنيع، والأجدر به قول الحقيقة على العمل “المُسيء” لإدارات هو يعرفها”.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد سيواجه الأهلي اليوم في الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.



