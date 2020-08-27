سعود الطبية تحذر من لبس الأطفال كمامات مجهولة المصدر

المواطن - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية الأهالي، من ارتداء أطفالهم كمامات مجهولة المصدر المصنعة من مواد رديئة؛ حيث إنها لا تؤدي الغرض ولا تحمي من الفيروسات أو الملوثات المثيرة لأزمات الربو.

يذكر أن الصحة أعلنت أمس الأربعاء تسجيل أقل عدد لإصابات كورونا في المملكة منذ 18 إبريل، حيث تم تسجيل (1068) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1013) حالة.

كما كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1013) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (284945) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (22136) حالة من بينها (1601) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (310836) حالة، توفي منهم (3755) حالة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1068) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جازان 84، مكة المكرمة 67، المدينة المنورة 57، الرياض 55، تبوك 48.





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