سقوط تاريخي .. بايرن ميونخ يذل برشلونة بالثمانية ويعبر لدور الـ4

المواطن - محمد سمعه

انتهت- منذ قليل- مباراة برشلونة الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني، بسقوط البارشا بثمانية أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من مباراة برشلونة والبايرن:

وبدأ الشوط الأول من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، بتقدم البايرن سريعًا عبر اللاعب توماس مولر بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

ونجح البارشا سريعًا في إدراك هدف التعادل عبر النمساوي دافيد آلابا بالخطأ في مرماه بالدقيقة السابع لتُصبح النتيجة 1-1 بين الفريقين.

وكشر نادي بايرن ميونخ عن أنيابه، حيث تمكن الفريق الألماني من تسجيل 3 أهداف عبر كل من إيفان بيرسيتش وسيرجي جنابري وتوماس مولر في الدقائق الـ21 و27 و31.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ بتقدم البايرن برباعية مقابل هدف.

الشوط الثاني من مباراة برشلونة والبايرن:

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء، قلص لويس سواريز الفارق لتُصبح النتيجة 4-2 للبايرن في الدقيقة الـ58.

ولكن عاد بايرن ميونخ وأمطر شباك برشلونة مجددًا بإحرازه 4 أهداف دفعة واحدة عبر كل من جوشوا كيميش وروبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقتين الـ63 و82، ثم أضاف البرازيلي فيليب كوتينيو هدفين بالدقيقتين الـ85 والـ89.

وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة 8-2، ليعبر البايرن إلى دور الأربعة في انتظار الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي.

وكان برشلونة عبر لدور الـ8 على حساب نابولي الإيطالي، بينما عبر بايرن ميونخ على حساب تشيلسي الإنجليزي.



