سناب شات يضيف ميزة جديدة

المواطن - متابعة

حدثت شركة سناب (Snap)، المطورة لتطبيق سناب شات Snapchat، منصتها المسماة (Lens Studio) بحيث يمكن للفنانين والمطورين تصميم عدسات خاصة- مصطلح الشركة لتجارب الواقع المعزز- التي تعزز تتبع الجسم بالكامل.

وصممت الشركة نموذجين، مشغلات لكامل الجسم ومرفقات لكامل الجسم، بحيث يمكن استحضار تأثيرات مختلفة بناءً على ما يفعله المستخدم داخل الإطار.

ويتضمن ذلك تبديل العناصر الافتراضية وتشغيل مقاطع قصيرة من الرسوم المتحركة، بحسب “العربية”.

وكان من الممكن للمطورين في السابق استخدام نموذج (Skeletal) لتتبع ثماني نقاط في الجزء العلوي من الجسم، بينما يمكن للقوالب الجديدة مراقبة 18 نقطة، من ضمنها ركبتي وكاحلي المستخدم.

وهناك تطبيق واضح لأدوات المطورين الجديدة هذه يتمثل في مقاطع الفيديو الراقصة الشائعة عبر العديد من المنصات الاجتماعية، مثل يوتيوب وإنستجرام.

ومع ذلك، فإن النجاح الهائل لتطبيق تيك توك وظهور فيروس كورونا المستجد- الذي أجبر الكثيرين على البقاء في منازلهم وإيجاد طرق جديدة للترفيه عن أنفسهم- شجع الناس على تصميم المزيد من مقاطع فيديوهات الرقص.

ويريد تطبيق سناب شات دعم هذا الاتجاه من خلال أدوات جديدة للفنان والمطور.





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