سناب شات يمنع فتح أكثر من حساب للشخص الواحد

المواطن - الرياض

قال المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية عبدالله السبع: إن تطبيق سناب شات منع فتح أكثر من حساب للشخص الواحد.

#سناب شات تمنع فتح أكثر من حساب للشخص الواحد لذلك نصيحة إذا عندك حسابين في التطبيق لا تفتحهم في جهاز واحد لو حاب تعرف أكثر عن قوانين التطبيق تقدر من الرابط التاليhttps://t.co/tbrExbcS5D pic.twitter.com/jQg97Wh9Mc — عبدالله السبع (@7Alsabe) August 25, 2020

وأضاف السبع في تغريدة له عبر تويتر: نصيحة إذا عندك حسابين في التطبيق لا تفتحهم في جهاز واحد، لو حاب تعرف أكثر عن قوانين التطبيق تقدر من الرابط التالي هنا.

ويحسب قوانين سناب شات لا يُسمح لمن هم أقل من 13 عامًا بإنشاء حساب أو استخدام الخدمات مع عدم استخدام خدمات التطبيق لأي غرض غير قانوني أو محظور، وأيضًا عدم استخدام أي روبوت أو برنامج استكشاف جديد على الشبكة أو متتبع أو كاشط أو أي وسائل آلية أخرى أو واجهة للوصول إلى الخدمات أو لاستخلاص معلومات عن المستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى عدم استخدام أو تطوير أي تطبيقات من طرف ثالث تتفاعل مع الخدمات أو محتوى مستخدمين آخرين أو معلوماتهم دون موافقة خطية من سناب شات.





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