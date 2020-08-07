سيتين يعلن قائمة برشلونة ضد نابولي

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب الفريق الكتالوني، كيكي سيتين، قائمة فريقه لمباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا عقب استئناف البطولة القارية بعد توقفها لفترة بسبب جائحة كورونا.

برشلونة ضد نابولي

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد نابولي على ملعب “كامب نو”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب “سان باولو”، انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد نابولي غياب الثنائي عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي، فيما يتواجد أنطوان جريزمان وكليمنت لينجليت ورونالد أراوخو بعدما حصلوا على التصريح الطبي، وذلك وفقًا لبيان البارشا.

قائمة البارشا

وجاءت قائمة البارشا في المباراة المرتقبة كالتالي؛ تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، خوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو، فرينكي دي يونغ، سيرجي روبيرتو.

كما يتواجد في قائمة الفريق الكتالوني كل من؛ لينجليت، جريزمان، إيناكي بينا، فاتي أرواخو، ريكارد بويج، نيتو، فاتي أراوخو، مونشو، أوسكار مينجويزا، كونراد، لودوفيت ريس، أليخاندرو أوريانا، لويس سواريز وليونيل ميسي.

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