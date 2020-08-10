شاب يتحرش بفتاة أثناء سيرها مع طفلها في تبوك

المواطن - تبوك

تفاعل المئات من المواطنين عبر وسم “متحرش تبوك بفتاة مع طفلها”، حيث طالبوا بالقبض عليه واتخاذ ما يلزم بحقه ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم تجاوز الخطوط الحمراء وقيم المجتمع وتعاليم الدين الحنيف.

وشهدت مدينة تبوك، واقعة مؤسفة، حيث تحرش شاب بفتاة، أثناء سيرها ليلاً بصحبة طفلها وسيدة أخرى، حيث وثّق مقطع فيديو الواقعة، وتم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “متحرش تبوك بفتاة مع طفلها”.

وظهر خلال المقطع المتداول امرأتان تسيران وإحداهما تدفع عربة خاصة بالأطفال، وأثناء سيرهما قام شاب -يرتدي قميصًا أبيض وسروالاً قصيراً- بضربها من الخلف وفر مسرعًا.

وتسببت الواقعة في فزع المرأة التي سارعت بالصراخ، فيما رجح متداولو المقطع أن التحرش حدث بالقرب من مواقف سيارات أحد المولات المعروفة في تبوك.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية بسرعة التحري عن الواقعة ومحاسبة المتحرش وضبط هذا الشاب ومعاقبته.



