شاهد.. اندلاع حريق في فندق المشاهير بـ إسبانيا والنزلاء يقفزون من الشرفات 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

لقي شخص مصرعه ونُقل عشرة أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في فندق يرتاده المشاهير في كوستا ديل سول.

وقال شهود عيان إنهم رأوا كرة كبيرة من النار تندلع من فندق سيسو ماربيلا ولم يجد الناس سبيلًا إلى الفرار سوى بالقفز من الشرفات، بينما ذكر آخرون أنهم سمعوا انفجارًا كبيرًا قبل اندلاع الحريق.

وأظهر مقطع فيديو أشخاصًا يقفزون من شرفات واجهة المبنى الخشبية لإنقاذ أنفسهم، بينما يقوم رجال الإطفاء برش الخشب بالماء لتبريده؛ حتى يتمكن الناس من الصمود لفترة كافية ليتم إنقاذهم باستخدام السلالم.

ويشتهر الفندق باستضافة المشاهير مثل نجمة برامج التليفزيون الواقعية، لورين غودجير، ونجمة السوشيال ميديا آبي كلارك، وعارضة الأزياء لوران بوب.

ولم يتسن لمتحدث باسم الشرطة تأكيد جنسية المتوفي، لكنه قال إنه توفي أثناء محاولته الهروب من ألسنة اللهب، وعانى المصابون من استنشاق الدخان الكثيف أو أصيبوا مباشرة من الحريق.

ويحظى الفندق بشعبية كبيرة بين نخبة السياح والزوار وهو يقع في شارع ريو فولغا في منطقة نويفا بحي بويرتو بانوس الراقي، ولا يزال السبب وراء اندلاع الحريق غير معروف ولكن التحقيق الكامل جارٍ.

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