شاهد.. انطلاق مهرجان العنب والفواكه الموسمية الثاني في بللحمر

المواطن - حسن عسيري - أبها

انطلق عصر اليوم الأربعاء بمركز الماوين في بللحمر مهرجان العنب والفواكه الموسمية الثاني، وذلك بحضور كل من وكيل إمارة منطقة عسير المساعد ناصر بن سفر بن زميع ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني ورئيس مركز الماوين الأستاذ محمد أبو حسين ورئيس بلدية بللحمر عبدالله الأسمري ومدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الماوين عبدالرحمن الأسمري وعدد من مدراء الإدارات الحكومية.

وقام الجميع بجولة على المهرجان الذي أقيم في الساحة الشعبية بمركز الماوين بين ما يقارب من مائة نقطة بيع تم فيها عرض أكثر من خمسمائة وستين سلة من العنب والخوخ والرمان والتين والكمثرى والتفاح البلدي.

وقام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني بتكريم المزارعين المشاركين في المهرجان والذي بلغ عددهم 102 مزارع.

من جهة ثانية قدم الويمني شكره لوكيل إمارة منطقة عسير المساعد ناصر بن سفر بن زميع ولرئيس مركز الماوين الأستاذ محمد إبراهيم أبو حسين، على حضورهم المهرجان والدعم المتواصل وتذليل كافة الصعاب لإنجاح كافة المهرجانات الزراعية التي تقام في المنطقة.

وقال الويمني: “إن مهرجان العنب في مركز الماوين يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها منطقة عسير، وهذا بلا شك يعزز من الحراك الزراعي والاقتصادي في المنطقة، مؤكدا أن مركز الماوين والمناطق المجاورة له تعد بيئة خصبة لزراعة الفاكهة والخضراوات، حيث تشتهر بمحاصيلها المختلفة والتي من أهمها العنب والرمان والتين والخوخ”. مضيفًا: “أن هذا المهرجان والمهرجانات المشابهة تسهم بشكل مباشر في خدمة المنطقة سواء من حيث توفير فرص عمل للشباب أو من حيث كونها عامل جذب سياحي مهم”.



