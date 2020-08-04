شاهد.. ميزة مرتقبة في السناب تنافس تيك توك

المواطن - الرياض

كشف عبدالعزيز الرشيد المهتم بالتطبيقات الذكية عن ميزة جديدة في تطبيق السناب ينافس بها تطبيق تيك توك الصيني الشهير.

ميزة جديدة قادمة ل #سناب_شات قريباً لمنافسة تطبيق تيك توك. pic.twitter.com/yVPbqMtral — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) August 4, 2020

السناب ينافس تيك توك

وقال الرشيد إن سناب شات بدأ في تجربة ميزة إضافة الموسيقى حيث يمكن تصوير مقطع فيديو ومن ثم اختيار مقطع من الموسيقى المتوفرة على التطبيق لدمجهما معا تمامًا مثلما يحدث في التيك توك مشيرًا إلى أنه يمكن إرسال المقطع إلى الأصدقاء الذين يمكنهم إعادة استخدام نفس الموسيقى في تسجيل مقاطع أخرى.

الصراع على ملكية تيك توك

بات تطبيق تيك توك TikTok الصيني إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة في فترة قصيرة نسبيًا، فهو الآن ينافس العملاق فيسبوك ومنصة يوتيوب أيضًا، ويحظى بجماهيرية عريضة بين المراهقين في العالم، حيث هناك أكثر من مليارَي عملية تنزيل للتطبيق حول العالم ما دفع شركة مايكروسوفت الأمريكية للسعي حثيثًا للاستحواذ عليه بأي ثمن.

تيك توك يجدد شباب مايكروسوفت:

بالنسبة لقطاع كبير من المستهلكين، لم تكن شركة مايكروسوفت هي الاختيار الأمثل، فهي تمتلك قائمة طويلة من التطبيقات الفاشلة مثل تطبيق الموسيقى Groove Music، وخدمة البث Mixer، والشبكة الاجتماعية Socl Windows Phone، ومشغل الموسيقى الرقمية Zune، وعلى مر السنين بات من الواضح أن مايكروسوفت لا تنجح إلا في إصدار نسخة سطح المكتب Windows الخاص بها، ولذلك فإن الاستحواذ على TikTok سيكون بمثابة عصا سحرية لتجديد شباب شركة البرمجيات.

منافسة عمالقة التواصل الاجتماعي:

TikTok المملوك لشركة ByteDance الصينية، بدأ يظهر بسرعة كمنافس قوي لـ سناب شات وفيسبوك وإنستقرام كما تقول محللة eMarketer ديبرا أهو ويليامسون.

ولذلك لجأ الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إلى إجراء اتصال هاتفي بالرئيس دونالد ترامب شخصيًا لإقناعه بتمرير تيك توك إليه؛ فمن شأن ذلك أن يمنح الشركة فرصة الدخول التي طال انتظارها إلى ملكية وسائل الإعلام الاجتماعي سريعة النمو والموجهة للشباب.

منافسة PlayStation 5 من سوني:

فكرة الاستحواذ على TikTok بمثابة جوهرة التاج لشركة مايكروسوفت، فهي قاعدة تضم 100 مليون مستخدم يمكن استغلالهم للترويج لجهاز XboX وبالتالي التفوق على سوني الشركة المنافسة بـ جهاز PlayStation 5.

هدية ثمينة من البيانات الضخمة:

ومن المعروف أن التطبيق الصيني يجمع كمًا هائلًا وكبيرًا من المعلومات عن المستخدمين، وهي النقطة الأساسية التي من شأنها أعلن ترامب إنه سيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة؛ خوفًا من التأثير على المواطنين الأمريكيين في العملية الانتخابية المقبلة.

وهذه القاعدة من البيانات بمثابة هدية ثمينة لشركة برمجيات هي الأشهر في مجالها حيث يمكنها ذلك من إلقاء نظرة ثاقبة وعميقة على سلوك المستهلك.

ما نوع البيانات التي تمتلكها بايت دانس من خلال تيك توك؟

يملك التطبيق موقعك، وأوقات استخدامك للتطبيق، والوقت الذي تستهلك فيه أنواعًا معينة أو محتوى معين، نوع جهازك، مساحة التخزين عليه، وهذا الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها من سلوكياتك على TikTok تسمح للشركة الصينية عن طريق الخوارزميات بالتنبؤ، بدقة مذهلة، بما ستفعله أو من غير المحتمل أن تفعله، بما تحبه وبما تكرهه ما الذي يشغلك وما الذي ستتجاهله، وهي قدرة غير مسبوقة تتفوق بها على فيسبوك المتهم الأول دائمًا بسوء استغلال بيانات المستخدمين.

إعلانات تيك توك

سيعمل TikTok على تعزيز حصة مايكروسوفت في سوق الإعلانات الرقمية بالولايات المتحدة، فهي تمتلك حاليًا 1.5% فقط من هذا السوق، بينما يملك فيسبوك 42%.

فرص شراء مايكروسوفت لـ TikTok

يُقدر الخبراء والمحللون أن نسبة نجاح الصفقة تصل من 75% إلى 80%؛ ذلك لأن ByteDance تحتاج إليها، حيث تُقدر الشركة بقيمة بـ 100 مليار دولار، نصفها يرجع إلى تيك توك، وإذا تم حظره نهائيًا في الولايات المتحدة فإن ذلك سيعني انخفاض تقييمهم بنسبة 50%.



