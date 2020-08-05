شرط أساسي لإتمام نقل المركبة إلى المشتري

المواطن - الرياض

قال المرور السعودي إن خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية، شرط أساسي لإتمام نقل ملكية المركبة إليه.

وأضاف المرور ردًا على استفسار في هذا الشأن أن وجود مخالفاتٍ على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة بشرط سريان رخصة السير والفحص الدوري.

الاستعلام عن المخالفات المرورية:

وقالت منصة أبشر في وقت سابق: إنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا عبر حسابك في المنصة.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.



