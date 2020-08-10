شرفي هلالي يصدم الجابر ويكشف حقيقة عالمية النصر

المواطن - محمد سمعه

وجّه الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، رسالة صادمة إلى سامي الجابر نجم الهلال السابق، كما كشف تفاصيل مثيرة عن عالمية نادي النصر وتأهله لكأس العالم للأندية عام 2000 في البرازيل بذلك الوقت.

وأكد الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال في تصريحاته لـ صحيفة “الرياضية” أن سامي الجابر لم يُقصر في حق نادي الهلال وخدم النادي كثيرًا مضيفًا أنه يصلح لمنصب عضو مجلس إدارة مسؤول عن قطاع كرة القدم بالهلال، ولكنه لا يصلح رئيسًا للزعيم.

حقيقة عالمية النصر

وحول عالمية النصر، أوضح الأمير نواف بن محمد أنه تم إبلاغ النصر بالعالمية وهو في الملعب، وليس من المكاتب وذلك قبل مباراته التي ساهمت بوصوله لمونديال الأندية في البرازيل.

وكان سامي الجابر ترأس نادي الهلال في عام 2018 وتم إعفاؤه من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة آنذاك.

النصر في وصافة الدوري

من ناحية أخرى، لكي يُحافظ النصر على بقائه في المركز الثاني في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، لا بديل له سوى الفوز اليوم الاثنين، عند مواجهة نادي أبها بالجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري.

ويملك العالمي حاليًا 45 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري محمد بن سلمان، حيث تجمد رصيده وذلك بعد أن خسر في الجولة الثالثة والعشرين من نادي الهلال في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي برباعية مقابل هدف.

وجاء فوز الأهلي على الاتحاد أمس الأحد، في ديربي جدة، بمثابة تهديد واضح وصريح لنادي النصر وتواجده في المركز الثاني في ترتيب دوري محمد بن سلمان، حيث أصبح الفارق حاليًا بين النصر والأهلي صاحب المركز الثالث نقطتين فقط.

وإذا نجح النصر في الفوز على أبها اليوم، سيرفع العالمي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان، مما يجعله يُحافظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري، على الأقل حتى الجولة الأخيرة.



