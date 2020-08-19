شعار مباريات الأربعاء “تباعد وحرص” لـ دوري آمن

المواطن - محمد سمعه

حرصت الفرق الثمانية التي خاضت مباريات اليوم الأربعاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والحرص؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأُقيمت اليوم أربع مباريات بالجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث تعادل الفتح مع الاتفاق وتعادل الفيصلي مع الاتحاد وفاز الحزم على أبها، بينما خسر الشباب من الرائد بثنائية مقابل هدف.

التزام من المدربين واللاعبين في الدوري:

والتقطت عدسات الكاميرا، لقطة للمدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا وهو يرتدي “الكمامة” خلال مباراة الفيصلي والاتحاد، كما حرص نجوم العميد ونجوم عنابي سدير على التباعد الاجتماعي قبل انطلاق المباراة.

كذلك حرص نجوم الفتح والاتفاق على تنفيذ إجراء “المسافة الآمنة” والتباعد الاجتماعي، وذلك من أجل استكمال ما تبقى من المباريات في جو آمن.

قمة نارية غدًا بين الهلال والأهلي في الدوري :

جدير بالذكر أن غدًا الخميس، تُستكمل مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه العدالة، فريق الوحدة، بينما يلعب الفيحاء مع ضمك، ويلعب التعاون مع النصر، بينما تُقام قمة الجولة السادسة والعشرين، بين الكبيرين الأهلي والهلال على ملعب “الجوهرة المُشعة في جدة”.

ويتواجد نادي الهلال حاليًّا في صدارة دوري محمد بن سلمان برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الثاني حاليًّا برصيد 51 نقطة.





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