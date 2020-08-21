شهادة ميلاد جديدة لـ موسى بـ لقاء التعاون ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، أداءً أكثر من رائع في مباراة التعاون ضد النصر، التي أُقيمت أمس الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع موسى كتابة شهادة ميلاد جديدة له مع العالمي، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات قوية من جماهير النصر حيث ساهم في صناعة هدفين خلال مباراة التعاون ضد النصر.

وكان موسى صنع الهدف الأول للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة التعاون ضد النصر، كما مرر الكرة لزميله المغربي نور الدين أمرابط في الهدف الثاني بالمباراة.

يذكر أن اسم أحمد موسى، كان ارتبط قبل إقامة مباراة التعاون ضد النصر، بالانتقال لنادي فنربخشة التركي أو الانضمام لأحد الأندية الإنجليزية.

حكم مباراة التعاون ضد النصر يستعرض مهاراته الكروية

من ناحية أخرى، استعرض الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا حكم مباراة التعاون ضد النصر أمس مهاراته بالكرة، وذلك خلال المباراة بين الفريقين التي أُقيمت في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبدو أن تألق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في لقاء التعاون ضد النصر، أثار الغيرة لدى الحكم الدولي الشهير، الذي داعب الكرة في إحدى التوقفات في المباراة.

وفي وقت سابق، نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر في قيادة العالمي لتحقيق فوز كاسح بـ مباراة التعاون ضد النصر برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يُطارد الهلال المتصدر بفارق 6 نقاط

وأصبح رصيد العالمي بعد الفوز بـ مباراة التعاون ضد النصر 54 نقطة في المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة.





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