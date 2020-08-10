صافرة بُلغارية تُدير مباراة الهلال والفتح

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحُكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الهلال والفتح التي تُقام اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

هوية حكم مباراة الهلال والفتح

وسيُدير الحكم البُلغاري جيورجي كاباكوف مباراة الهلال والفتح اليوم الاثنين، ويُعاونه كل من ديان فالكوف ومارتين كارغاريتوف، بينما السعودي أحمد الرميكاني حكمًا رابعًا، وسيكون البولندي دانيال ستيفانسكي حكم فيديو، أما السعودي خلف الشمري فسيكون مساعد لحكم الفيديو.

وبعد الكشف عن هوية حكم مباراة الهلال والفتح، سيُدير الحكم الإستوني كريستو توهفر مباراة الحزم والعدالة، بينما يُدير الحكم المونتينغري نيكولا دبانوفيتش مباراة أبها والنصر، أما الحكم المجري توماس بوجنار سيُدير مباراة الشباب والتعاون.

وكان الزعيم، نجح في الفوز على النصر يوم الأربعاء الماضي، برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23، قبل خوض لقاء الهلال والفتح.

وقبل خوض مباراة الهلال والفتح، قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الزعيم استبعاد كل من هتان باهبري وعمر خربين من قائمة الفريق الهلالي الذي يُواجه الفتح وذلك بسبب عدم الوصول بعد إلى الجاهزية الكاملة.

ملعب الجامعة يحتضن لقاء الهلال والفتح

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود مباراة الهلال والفتح، حيث يتمنى المدرب رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الهلالي الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، حيث إن فوز الهلال سيجعله يصل للنقطة رقم 57 ليكون أقرب كثيرًا من التتويج بـ دوري محمد بن سلمان.

وكان لقاء الدور الأول بين الهلال والفتح انتهى بالتعادل بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أُقيمت في شهر أكتوبر الماضي.

وستكون مباراة الهلال والفتح، بوابة الزعيم للاقتراب من التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن الفارق سيتسع بين الهلال ومُلاحقه نادي النصر.



