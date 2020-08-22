صحة الشمالية تفند مزاعم ارتفاع نسبة وفيات كورونا في عرعر

المواطن - عرعر

نفت صحة الحدود الشمالية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في منطقة الحدود الشمالية.

وقالت صحة الشمالية، في بيان لها عبر “تويتر”: إن كل المعلومات حول الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي، والذي يتم تحديثه يوميًّا، تعتبر متوسطة مقارنة ببقية مناطق المملكة، بمنطقة الحدود الشمالية.

وأضافت: يتم تطبيق البروتوكولات العلاجية في جميع المناطق مع المراجعة المستمرة والدورية بشأن أي ارتفاع في الإصابات داخل أي منطقة من مناطق المملكة، إلا أن نسب الوفيات بهذا الفيروس في المملكة من أقل النسب على مستوى العالم ولله الحمد.

ودعت صحة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع.





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