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صحة حفر الباطن تدرب 748 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة
وسط تطبيق معايير مكافحة العدوى واشتراطات التباعد

صحة حفر الباطن تدرب 748 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة

2020/08/08
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صحة حفر الباطن تدرب 748 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة
المواطن - الرياض

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بالشؤون الأكاديمية والتدريب برامج تأهيلية وتدريبية للأطباء والممرضين غير العاملين بأقسام الحالات الحرجة، وذلك لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد”COVID-19″.

وقالت صحة حفر الباطن إنه تم تدريب وتأهيل 748 طبيباً وممرضاً وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا .
وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى واشتراطات التباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب ، مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين.

وتسعى صحة حفر الباطن إلى تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة.




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