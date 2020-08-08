صحة حفر الباطن تدرب 748 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة

المواطن - الرياض

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بالشؤون الأكاديمية والتدريب برامج تأهيلية وتدريبية للأطباء والممرضين غير العاملين بأقسام الحالات الحرجة، وذلك لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد”COVID-19″.

وقالت صحة حفر الباطن إنه تم تدريب وتأهيل 748 طبيباً وممرضاً وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا .

وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى واشتراطات التباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب ، مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين.

وتسعى صحة حفر الباطن إلى تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة.



