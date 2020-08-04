صدمة في الهند.. 52 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

المواطن - متابعة

سجلت السلطات الهندية، اليوم، 52050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 803 حالات وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 38938 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1855745 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 1230509 حالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



