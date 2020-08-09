صراع الصفقات بين النصر والهلال يبدأ من 15 أغسطس

المواطن - محمد سمعه

في ظل سعي النصر والهلال إلى ضم أقوى الصفقات، كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد بداية ونهاية فترة تسجيل اللاعبين المحترفين والمواليد في موسم 2020/2021.

مواعيد التسجيل لـ الهلال والنصر

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” أن فترة التسجيل الصيفية ستبدأ يوم 15 أغسطس الجاري وتنتهي يوم 25 أكتوبر في دوري المحترفين وفي يوم 31 أكتوبر لدوري الدرجة الأولى وفي يوم 6 نوفمبر المقبل بدوري الدرجة الثانية.

أما فترة التسجيل الشتوية فستبدأ في 11 يناير المقبل وتنتهي في 7 فبراير بجميع أقسام الدوري السعودي.

ومع بدء يوم 15 أغسطس ستكون الفترة المقبلة ذات صراع ناري بين فريقي الهلال والنصر على أقوى الصفقات لضمها وتسجيلها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يضم عبدالفتاح عسيري بعد منافسة مع الهلال

وكان النصر نجح في ضم عبدالفتاح عسيري رسميًا من صفوف الأهلي يوم 17 يوليو الماضي، بينما يبحث الهلال حاليًا عن ضمّ اللاعب عبدالمحسن القحطاني لاعب نادي القادسية، في ظل وجود منافسة قوية من النصر.

ويحتل نادي الهلال، حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي سياق آخر، تنطلق اليوم الأحد أولى مباريات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 وذلك بعد استئنافه بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والفيحاء في تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي ضمك والفيصلي في تمام السابعة والربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها. وسيجمع لقاء بين الوحدة والرائد في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة بمكة المكرمة. أما لقاء القمة واللقاء الجماهيري، سيكون بين الاتحاد والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



