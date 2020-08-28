صراع جديد بين الهلال والنصر غدًا بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا السبت، مباريات الجولة الثامنة والعشرين من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وسيتجدد الصراع بين الكبيرين الهلال والنصر على الصدارة في الدوري، حيث يتصدر الهلال حاليًّا بفارق ست نقاط عن نادي النصر.

موقف كبيري الرياض في دوري محمد بن سلمان:

وسيواجه الهلال، فريق الحزم في تمام الساعة التاسعة إلا ثلثًا مساءً، بينما يلعب النصر مع نادي الفيحاء، وبالطبع يتمنى الهلال تعثر النصر مع الفوز ليتسع الفارق إلى 9 نقاط، وبهذا يكون الهلال حسم لقب الدوري رسميًّا لصالحه، بينما يتمنى النصر تعثر الهلال والفوز على الفيحاء، ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط بين كبيري الرياض، ويؤجل الحسم ربما للجولة التاسعة والعشرين.

وتُقام مباراتان كذلك غدًا أيضًا في الجولة الثامنة والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين حيث يلعب العدالة مع الرائد، ويواجه ضمك فريق أبها.

ويملك الهلال 63 نقطة في المركز الأول في الدوري، بينما النصر يأتي ثانيًا، ويتواجد الأهلي بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة، أما نادي الوحدة فيتواجد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويحتل فريق الفيصلي المركز الخامس.

النصر يتمنى تكرار سيناريو الموسم الماضي:

يذكر أن نادي النصر كان فاز بلقب دوري محمد بن سلمان في موسم 2018/ 2019 بفارق نقطة عن نادي الهلال، حيث نجح أصفر العاصمة وقتها في استغلال العثرات التي مرت في طريق الهلال ليحسم اللقب لصالحه.







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