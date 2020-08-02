المواطن - محمد سمعه

يطمح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، للتعاقد مع صفقة جديدة من نادي الشباب، وذلك بعد ضمّه للاعب عبدالمجيد الصليهم من صفوف الليث، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث من المنتظر وجود صفقات تبادلية من العيار الثقيل بين النصر والشباب.

3 لاعبين لإتمام الصفقات بين النصر والشباب

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن نادي النصر على استعداد للتخلي عن حارسه عبدالله العويشير بصورة نهائية لـ الشباب، حيث يلعب مع الليث حاليًا على سبيل الإعارة، أو التخلي عن عبدالله العويشير واللاعب يحيى الشهري، واللاعب فهد الجميعة للشباب مقابل ضمّ المدافع حسان تمبكتي الذي يلعب حاليًا مع الوحدة على سبيل الإعارة من الشباب.

وقبل عرض مبدأ “الصفقات التبادلية” بين النصر والشباب، يرتبط المدافع حسان تمبكتي بعقد مع الليث ينتهي في عام 2024.

نصيحة المريسل قبل ديربي الهلال والنصر

من ناحية أخرى، طالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، جماهير نادي الهلال بتجنب استفزاز اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك قبل أيام من ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المريسل لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “لجماهير الهلال لا تستفزون اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد رد أحد مشجعي الهلال أن الإعلام النصراوي، يصنع أسطورة منه”.

وتابع المريسل: “النصر يهدف خلال الـ5 سنوات المقبلة إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وإدارة النصر تسير على هذا الأمر”. وتابع المريسل: “النصر يهدف خلال الـ5 سنوات المقبلة إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وإدارة النصر تسير على هذا الأمر”. وفي وقت سابق، قدمت إدارة نادي النصر، حافزًا جديدًا، للاعبي الفريق الكروي الأول وذلك من أجل الفوز على نادي الهلال يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة صفوان السويكت ستقوم بصرف مكافآت حصد لقب كأس السوبر السعودي الذي فاز به النصر يوم 4 يناير الماضي، على حساب فريق التعاون، ليكون حافزًا للفوز على الهلال. وأكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة السويكت لن تتأخر في صرف مكافآت الفوز بلقب السوبر السعودي، ليكون دافعًا معنويًا للاعبي العالمي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجار الهلال. وكان العالمي عاد لتدريباته أمس السبت، بعد أن حصل على راحة يوم الجمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



