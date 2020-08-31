صفقة جديدة تُشعل صراع المنافسة بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

بعد خسارة النصر للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيدخل العالمي صراعًا جديدًا مع الهلال، وذلك للمنافسة على ضم إحدى أقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيتنافس النصر مع أزرق العاصمة على ضم اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما خرج من حسابات المدرب فاتح تيريم مدرب نادي غلطة سراي.

فرصة ذهبية لـ الهلال والنصر

وسيرحل مع بلهندة، اللاعب الهولندي ريان بابل عن صفوف غلطة سراي وفقًا لـ صحيفة “المنتخب” المغربية، مما يعني أن الفرصة ستكون مناسبة لفريقي النصر وأزرق العاصمة للتحرك لضم نجم منتخب المغرب.

ويسعى الأزرق لضم بلهندة، لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لصفوف نادي شباب أهلي دُبي الإماراتي، بينما قد يجد النصر مشكلة في ضم بلهندة وهي وجود خلاف سابق بينه وبين مواطنه عبدالرزاق حمدالله وقت وجود الثنائي في معسكر منتخب المغرب، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أُقيمت في مصر.

الأزرق يُتوج بلقبه المفضل

وكان فريق الهلال تُوج بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الحزم برباعية مقابل هدف بالجولة الثامنة والعشرين، بينما فاز النصر على الفيحاء بصعوبة، لكن الأزرق حسم اللقب بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

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