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صندوق الاستثمارات يحذر من الاحتيال: لا نقدم خدمات مالية أو استثمارية مباشرة
شدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية

صندوق الاستثمارات يحذر من الاحتيال: لا نقدم خدمات مالية أو استثمارية مباشرة

2020/08/30
الساعة 1:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صندوق الاستثمارات يحذر من الاحتيال: لا نقدم خدمات مالية أو استثمارية مباشرة
المواطن - الرياض

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي مواقع أو حسابات أو تواصل، مع من ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد الصندوق بأنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وقال صندوق الاستثمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يحذر صندوق الاستثمارات العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.”.

 


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