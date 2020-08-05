صورة تجمع بين رئيسي النصر والهلال قبل الديربي

وكشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تشكيلة أصفر العاصمة، وذلك استعدادًا لمواجهة الزعيم في ديربي النصر والهلال اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة العالمي لـ ديربي النصر والهلال:

وجاءت التشكيلة الرسمية لنادي النصر مكونة من: “جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، العمري، عبدالرحمن العبيد، بيتروس، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، جوليانو، أمرابط، حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، نايف الماس، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، خالد الغنام، أحمد موسى، فهد الجميعة، عبدالفتاح آدم”.

بينما كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال عن تشكيلة أزرق العاصمة التي جاءت مكونة من: “عبدالله المعيوف، علي البليهي، جانج هيون سو، البريك، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، جيوفنكو، إدواردو، سالم الدوسري، بافيتيمبي غوميز”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الهلال فجاءت مكونة من: ”محمد الواكد، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، مدالله العليان، محمد كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد، أندري كاريلو، صالح الشهري”.

وينطلق ديربي النصر والهلال اليوم على ملعب “الملك فهد الدولي” في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.