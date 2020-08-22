صورة .. كيف احتفل الشباب بتتويج بانيغا بـ الدوري الأوروبي ؟

المواطن - محمد سمعه

حرص نادي الشباب، على الاحتفال بتتويج اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي، وذلك على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكتب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي في “تويتر” :” بانيغا يواصل العزف، ويُطرب كل محبي الكرة، ألف مبروك للموسيقار المُتوج باللقب الأوروبي”.

يذكر أن الليث كان تعاقد مع إيفر بانيغا في يناير الماضي، ولمدة 3 مواسم وذلك بدءًا من موسم 2020/2021 حتى نهاية موسم 2022/2023.

وكانت انتهت مباراة إشبيلية ضد الإنتر بفوز الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أُقيمت في مدينة كولن الألمانية.

إشبيلية يفوز بالدوري الأوروبي للمرة السادسة

وبدأ الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد الإنتر بضغط هجومي من قبل النادي الأندلسي الذي نجح عبر اللاعب دي يونج في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تقدم إنتر ميلان بهدف عبر ركلة جزاء نفذها البلجيكي روميلو لوكاكو.

وواصل الفريق الأندلسي ضغطه في مباراة إشبيلية ضد الإنتر، حتى نجح اللاعب لوك دي يونج في إضافة الهدف الثاني للنادي الأندلسي بالدقيقة الثالثة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد الإنتر تمكن اللاعب الأوروغوياني دييغو غودين من إحراز هدف التعادل لنادي إنتر ميلان بالدقيقة السادسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إشبيلية ضد الإنتر بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

بانيغا يستعد للعودة لـ الشباب بعد نهاية الموسم

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد الإنتر، قاتل الفريق الأندلسي، حتى تمكن اللاعب دييغو كارلوس من إضافة الهدف الثالث عبر ركلة خلفية مزدوجة نُفذت بطريقة جميلة بالدقيقة الرابعة والسبعين.

ولم ينجح نادي إنتر ميلان في إحراز الهدف الثالث له في مباراة إشبيلية ضد الإنتر، لتنتهي المباراة بفوز إشبيلية وحصده للقب رقم ستة له في الدوري الأوروبي.





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