صورة محمد الشلهوب السوداء تثير الجدل وتحدد مصيره

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب محمد الشلهوب نجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، الجدل وذلك بعد أن نشر صورة سوداء عبر حسابه في Snap Chat ألمحت بمصيره خلال الفترة المقبلة.

محمد الشلهوب يُلمح باعتزاله النهائي

ونشر أسطورة الهلال صورة سوداء له أعطت انطباعًا بأنه سيعتزل كرة القدم بعد نهاية موسم 2019/2020 في السعودية.

وكان الشلهوب صرّح بأنه لم يحدد مصيره بعد نهاية الموسم الحالي، لكن الصورة التي نُشرت عبر حسابه في “سناب شات” أثارت الكثير من الجدل.

وفي وقت سابق، كشف الشلهوب السر وراء تتويج الهلال بالدوري رغم المطاردة الشرسة من نادي النصر.

وخلال حديثه لـ صحيفة “الرياضية” أكد الشلهوب على أن الزعيم تعلم جيدًا من درس الموسم قبل الماضي، وحافظ على فارق النقاط بينه وبين النصر، مضيفًا أن الأزرق لم يفكر في نتائج النصر ولكنه ركز على تحقيق الفوز في كل مباراة على حدة.

وأشار محمد الشلهوب إلى أن مستقبل الفريق سيكون جميلًا ومميزًا بلاعبيه الشباب من أجل تحقيق مزيد من البطولات.

الهلال يهدف لتحقيق الثلاثية

ويسعى أزرق العاصمة للمنافسة على الفوز بلقب كأس الملك، ليكون نجح في تحقيق الثلاثية خلال عام، وذلك بعد أن تُوج بـ دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، ولقب الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن أزرق العاصمة، كان حقق المركز الرابع، ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر ديسمبر الماضي.

وجددت الإدارة برئاسة فهد بن نافل، عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز حتى صيف عام 2022، بعد أن كان سببًا من الأسباب التي أدت لفوز الفريق العاصمي بلقب دوري أبطال آسيا.

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